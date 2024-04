Fußgängerin von Auto angefahren

Nr. 0668

Gestern Nachmittag wurde in Reinickendorf eine Fußgängerin von einem Autofahrer angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 17 Uhr ein 36 Jahre alter Renault-Fahrer von der Residenzstraße rückwärts in die Amendestraße und erfasste auf der Fahrbahn eine 53-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 53-Jährige auf den Boden und geriet zum Teil unter das Auto. Sie erlitt Verletzungen am Kopf und war kurzzeitig bewusstlos. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.