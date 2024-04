Nr. 0667

Samstagabend hat ein Unbekannter in Schöneberg den Hitlergruß gezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Zeuge gegen 19.50 Uhr auf dem U-Bahnhof Nollendorfplatz, als ein Zug der Linie U1 in Richtung Uhlandstraße in den Bahnhof einfuhr. Als der Zug angehalten hatte, entdeckte der 22 Jahre alte Zeuge in einer Tür eines Waggons zwei Männer, von denen einer in Richtung eines auf dem Bahnsteig stehenden, der Beschreibung nach Jugendlichen, offenbar aufgrund seiner Hautfarbe, den Hitlergruß zeigte und zweimal laut „Sieg Heil“ rief. Der Unbekannte entfernte sich mit dem Zug, mit dem er auch in den Bahnhof eingefahren war. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.