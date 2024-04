Objektschützer angegriffen - Festnahme

Nr. 0666

Ein Mann griff gestern früh einen Angestellten des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin in Westend an und verletzte ihn dabei. Nach bisherigen Erkenntnissen warf der Verdächtige gegen 3.30 Uhr eine Glasflasche auf die Straße der Kirschenallee, die dort zerbrach. Anschließend sei er pöbelnd in Richtung des zu schützenden Objekts gegangen, um am Zaun des Objekts augenscheinlich seine Notdurft zu verrichten. Als der Polizeimitarbeiter ihn aufforderte, dies zu unterlassen, schlug der betrunkene Mann den Polizeimitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Der 23-jährige Angreifer wurde von dem Bediensteten sowie seinem Kollegen festgehalten und den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften übergeben. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die alarmierten Polizeikräfte. Der Angreifer wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und einer angeordneten Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die Objektschützer wurden leicht verletzt, verblieben jedoch im Dienst.