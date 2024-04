Zwei verletzte Männer

Nr. 0665

In der vergangenen Nacht wurden zwei Männer in Mitte verletzt. Gegen 23.20 Uhr wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung zur Heinrich-Heine-Straße Ecke Sebastianstraße alarmiert. Am Ort eingetroffen entdeckten die Kräfte einen 29-Jährigen, der an den Beinen zwei Schnittverletzungen aufwies. Er wurde von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Parallel wurde bekannt, dass sich sein zwei Jahre älterer Bekannter vom Ort mit einer Stichverletzung im Bauch selbstständig in eine Klinik begeben hatte. Dieser wurde operiert und stationär aufgenommen. Wie es zu den Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen bei den beiden Männern gekommen ist, ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) führt.