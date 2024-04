Jugendliche mit Messer bedroht

Nr. 0664

Gestern früh sind Jugendliche von einem Unbekannten in Tempelhof mit einem Messer bedroht worden. Ersten Ermittlungen zufolge saß ein 17-Jähriger gegen 3.15 Uhr gemeinsam mit einem 16 Jahre alten Freund sowie einem weiteren Bekannten auf den Treppenstufen am Tempelhofer Hafen. Kurz darauf bemerkte der Jugendliche eine Personengruppe, die Bier trank und Flaschen auf den Boden warf, die daraufhin zerbrachen. Darauf sprach der Jugendliche die Gruppe an und bat diese, das zu unterlassen, da sich an den Stufen tagsüber auch oft Kinder aufhalten, die sich an den Scherben verletzen könnten. Die Gruppe ging daraufhin auf das Trio zu und versuchte dieses zu schlagen. Der Jugendliche und seine zwei Begleiter flüchteten daraufhin. Einer aus der Gruppe lief dann zunächst mit einem Messer in der Hand drohend dem 17-Jährigen und dem 16-Jährigen hinterher, während der dritte in eine andere Richtung lief, bevor der Tatverdächtige dann von den beiden abließ. Alarmierte Polizeikräfte stellten am Ort den zurückgelassenen Bierkasten der Gruppe sowie das Messer fest. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.