In Kurve kollidiert - vier Verletzte

Nr. 0661

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Neu-Hohenschönhausen sind vier Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit einem Mercedes in der Wartenberger Straße in Richtung Gehrenseestraße unterwegs, geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Citroen, mit dem eine 80-Jährige die Wartenberger Straße in Richtung Falkenberger Chaussee befuhr. In der Folge des Zusammenstoßes erlitt die Seniorin Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 18 Jahre alte Mercedes-Fahrer sowie seine 16-jährige Beifahrerin und ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer wurden am Ort beziehungsweise in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Polizeikräfte stellten den Mercedes zur Erstellung eines technischen Gutachtens sicher. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) dauern an.