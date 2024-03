Nr. 0660

Gestern Nachmittag soll es in Lichtenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren gegen 17 Uhr in der Herzbergstraße von einer größeren Personengruppe angegriffen worden sein. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Angegriffenen einen der mutmaßlichen Angreifer im Alter von 23 Jahren mit einer Schere bedroht haben. Der 23-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei und die beiden Männer flüchteten. Einsatzkräfte stellten kurz darauf die Flüchtenden in der Nähe fest und überprüften sie. Keiner der Männer wies Verletzungen auf. Während der 26-Jährige zur Klärung seiner Identität in einen Gewahrsam gebracht und im Anschluss von dort entlassen wurde, konnten der 18- und der 23-Jährige nach Personalienfeststellungen am Ort ihre Wege fortsetzen. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.