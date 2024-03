Beifahrerin und Autofahrer bei Unfall verletzt - mehrere beschädigte Autos

Nr. 0659

Eine Beifahrerin und ein Autofahrer sind in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Schmargendorf verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 29-Jährige gegen 2.35 Uhr mit einem Mercedes zunächst die Warnemünder Straße in Richtung Hohenzollerndamm. Dabei soll er beim Geradeausfahren über die Breite Straße in die Berkaer Straße sehr schnell gefahren sein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparkten Toyota. Dabei wurden auch ein geparkter Dacia und ein geparkter Renault beschädigt. Anschließend geriet der 29-Jährige mit dem Mercedes auf die andere Fahrbahnseite und fuhr dort gegen einen geparkten Transporter sowie einen Mazda. Ebenfalls wurde ein geparkter Opel bei dem Unfall beschädigt. Der Autofahrer, der Kopfverletzungen erlitten hatte, und seine gleichaltrige Beifahrerin, die sich Beinverletzungen zugezogen hatte, kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Der Autofahrer stand während des Unfalls offenbar unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde Blut abgenommen und Polizeikräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.