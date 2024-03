Ehepaar angriffen und verletzt

Nr. 0658

In Gesundbrunnen wurde in der vergangenen frühen Nacht ein Ehepaar angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die 38-Jährige und ihr 34 Jahre alter Ehemann gegen 22.10 Uhr in der Prinzenallee Höhe Osloer Straße, als drei Unbekannte auf E-Scootern an ihnen vorbeifuhren und den Mann beschimpften. In Höhe Biesentaler Straße sprach der Ehemann die Tatverdächtigen dann auf die Beleidigung an. Daraufhin ergriff ihn einer der Tatverdächtigen sofort von hinten und hielt ihn fest, währenddessen die anderen beiden Mittäter ihn mit Fäusten ins Gesicht schlugen und ihm Kniestöße in den Oberkörper versetzten. Als die Ehefrau ihrem Mann helfen wollte, attackierten sie zwei Tatverdächtige mit Schlägen. Anschließend flüchteten die Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Ehepaar in eine Klinik, die beide nach ärztlichen Versorgungen wieder verlassen konnten. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.