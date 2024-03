Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Nr. 0656

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Westend ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Toyota in der Heerstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs. An der Kastanienallee bog er dann nach links ab und fuhr den links neben ihm fahrenden 55 Jahre alten Zweiradfahrer an. Dieser wurde in der Folge der Kollision durch die Luft geschleudert, rutschte über die Fahrbahn und kam dann zum Liegen. Eine 33-jährige Zeugin sowie hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Motorradfahrer zunächst am Ort. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung mit Arm-, Bein- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.