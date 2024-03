Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 0654

In Marzahn wurden gestern früh zwei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt. Polizeikräfte in Zivilkleidung beobachteten gegen 5 Uhr, wie zwei 40 und 21 Jahre alte Männer aus einem Audi ausstiegen, sich zu einem in der Wörlitzer Straße geparkten Renault begaben, diesen aufbrachen und ihn entwendeten. Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten den 21-jährigen Fahrer des entwendeten Renault an der Märkischen Allee Ecke Raoul-Wallenberg-Straße stellen und festnehmen. Der 40-jährige zweite Tatverdächtige flüchtete zunächst mit dem Audi in Richtung Bundesautobahn 10. Dort stoppten ihn Dienstkräfte der Polizei Brandenburg und der Bundespolizei, nahmen ihn fest und übergaben ihn später an die Berliner Kolleginnen und Kollegen. Bei der Festnahme leistete der 40-Jährige Widerstand. Die beiden festgenommenen Männer werden heute einem Haftrichter vorgeführt. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Kraftfahrzeugdiebstahls.