Versuchter Raub auf dem Heimweg

Nr. 0653

Nach einem versuchten Raub in Friedrichsfelde rief heute früh ein junger Mann die Polizei zur Rettungsstelle eines Krankenhauses. Dort zeigte der 25-Jährige an, dass er gegen 4.50 Uhr vom S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost kommend zu Fuß auf dem Heimweg war und in Höhe der Kreuzung Marzahner Chaussee/Hohenschönhauser Weg auf eine vier- bis fünfköpfige Gruppe junger Männer traf, die von ihm verlangte, seine Wertsachen herauszugeben. Als der 25-Jährige sich weigerte, soll einer der Unbekannten ihn in einen Würgegriff genommen und zu Boden gebracht haben. Anschließend soll er aus der Gruppe heraus getreten und geschlagen worden sein. Als der Angegriffene laut um Hilfe rief, sollen die Tatverdächtigen von ihm abgelassen und ohne Beute über den Hohenschönhauser Weg geflüchtet sein. Der Überfallene erlitt eine Nasenbeinfraktur und Hautabschürfungen am Kopf und musste ambulant in der Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen zu dem versuchten Raub dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.