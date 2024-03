Versuchter schwerer Raub

Nr. 0652

Eine Autofahrerin wurde gestern Abend in Tegel von zwei maskierten Männern verletzt, die offenbar ihr Auto entwenden wollten. Die 46-Jährige war gegen 21.50 Uhr dabei, ihren Wagen an der Sterkrader Straße zu parken, als ein Unbekannter unvermittelt die Fahrertür aufgerissen haben, auf sie eingeschlagen und sie aus dem Wagen gezerrt haben soll. Als die Frau bereits am Boden lag, soll er sie weiter geschlagen und getreten sowie die Herausgabe des Autoschlüssels gefordert haben. Dabei soll er ihr eine Schreckschusswaffe vorgehalten und mehrere Schüsse abgegeben, die Frau damit jedoch nicht verletzt haben. Ein mutmaßlicher Komplize soll über die Beifahrertür in das Fahrzeug eingedrungen und es durchsucht haben. Die 46-Jährige wehrte sich durch Tritte und rief laut um Hilfe. Daraufhin sollen beide Tatverdächtige von ihr abgelassen haben und ohne Beute über die Namslaustraße in Richtung Neheimer Straße geflüchtet sein. Durch die Schläge und Tritte erlitt die 46-Jährige Verletzungen am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.