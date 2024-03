Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Nr. 0651

Bei einem Verkehrsunfall unter Polizeibeteiligung wurde gestern Nachmittag in Plänterwald eine Motorradfahrerin verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 39-Jährige mit ihrem Motorrad gegen 15.25 Uhr die Kiefholzstraße von der Elsenstraße kommend in Richtung Dammweg und bog nach links in diesen ein. Als sie einen mit Blaulicht und Martinshorn entgegenkommenden Einsatzwagen des Polizeiabschnitts 35 auf dem Dammweg bemerkte, soll sie stark abgebremst haben und dabei gestürzt sein. Die 39-Jährige klagte über Schmerzen am Knie und an der Hand und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem für Verkehrsdelikte zuständigen Fachkommissariat übernommen.