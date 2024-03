Radfahrerin beim Überholen erfasst

Nr. 0650

In Prenzlauer Berg wurde gestern Abend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 18.35 Uhr war eine Zivilstreife des Polizeiabschnitts 16 auf der Danziger Straße in Richtung Paul-Heyse-Straße unterwegs und sah, wie vor ihrem Einsatzwagen der Fahrer eines Pkw ein anderes Fahrzeug überholte, auf eine Sperrfläche auf der Fahrbahn und den Fahrradschutzstreifen geriet und die dort in gleicher Richtung fahrende 24-jährige Fahrradfahrerin erfasste, die daraufhin stürzte. Der 18-jährige Fahrer des Pkw setzte kurz seine Fahrt fort, bog nach rechts in die Rudi-Arndt-Straße ab und hielt an. Die zivilen Einsatzkräfte waren dem Wagen gefolgt und begleiteten den jungen Fahrer zurück zum Unfallort. Zwischenzeitlich alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin, die Verletzungen am Kopf erlitten und Erste Hilfe durch Passanten erhalten hatte, in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.