Mann beraubt und verletzt

Nr. 0647

Ein Passant fand heute früh auf einem Weg im Großen Tiergarten einen am Boden liegenden, verletzten Mann und alarmierte Rettungskräfte und die Polizei. Nach Angaben des 46-jährigen Verletzten war er gegen 4.45 Uhr dort auf dem Bremer Weg unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Unvermittelt soll das Duo ihn mit Schlägen und Tritten angegriffen, zu Boden gebracht und Geldbörse und Mobiltelefon entwendet haben. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der 46-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.