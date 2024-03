Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0645

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in das Hansaviertel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 24-jährige Fußgängerin im Beisein ihrer beiden Freundinnen gegen 0.30 Uhr versucht haben, die Bachstraße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Motorradfahrer, der die Bachstraße in Richtung Altonaer Straße befahren habe. Die Frau brach sich den Arm und zog sich diverse Hämatome und eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer erlitt eine Verletzung an der Wade, verzichtete jedoch zunächst auf eine ärztliche Behandlung. Die Bachstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 1.20 Uhr zwischen der Straße des 17. Juni und der Flotowstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.