Mann im Tiergarten beraubt

Nr. 0643

Heute früh soll in Tiergarten ein Mann von zwei bislang Unbekannten beraubt worden sein. Die beiden Männer sollen den 62-Jährigen gegen drei Uhr auf einem Parkweg zwischen der Altonaer Straße und der Straße des 17. Juni angesprochen haben, woraufhin es zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll. Der 62-Jährige gab an, im weiteren Verlauf von den Unbekannten gewürgt, zu Boden gebracht, geschlagen und getreten worden zu sein. Außerdem sollen die Tatverdächtigen das Portemonnaie, das Mobiltelefon, die Autoschlüssel und anschließend auch das Auto des 62-Jährigen entwendet haben. Der Mann erlitt leichte Kopfverletzungen, die am Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West).