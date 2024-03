Mann randaliert auf Balkon

Nr. 0642

Ein randalierender Mann löste gestern Mittag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Ortsteil Baumschulenweg aus. Anwohner alarmierten gegen 13 Uhr die Einsatzkräfte in die Kiefholzstraße, weil ein 32-jähriger Mann vom Balkon seiner Wohnung in der vierten Etage verschiedene Gegenstände hinunterwarf und dabei auch Fahrzeuge beschädigte. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hielt der Randalierer zudem ein Messer in der Hand und bedrohte die Polizisten mit verschiedenen Gesten und Stichbewegungen. Als nachalarmierte Kräfte, auch Spezialeinsatzkräfte, vor dem Mehrfamilienhaus eintrafen, setzte der 32-Jährige die Würfe vom Balkon fort, darunter auch Gegenstände aus Glas. Zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann wurden durch umherfliegende Glassplitter verletzt. Die Spezialeinsatzkräfte drangen schließlich gewaltsam durch die Wohnungstür ein und nahmen den Werfer fest. Der psychisch auffällig wirkende Festgenommene wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er erneut randalierte und Gegenstände beschädigte. Der 32-Jährige wurde schließlich einem Arzt vorgestellt und stationär auf einer psychiatrischen Station aufgenommen.

Während der Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr waren die Kiefholzstraße in Fahrtrichtung Baumschulenstraße und in Richtung Alt-Treptow ab Höhe Hänselstraße sowie die Mosischstraße für den Fahrzeugverkehr und für Fußgänger bis gegen 16.30 Uhr gesperrt.