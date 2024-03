Abbiegeunfall mit Verletzten

Nr. 0641

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall in Hermsdorf, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 53-Jährige gegen 18.10 Uhr mit einem Auto auf der Schildower Straße von der Solquellstraße kommend in Richtung Berliner Straße unterwegs gewesen sein. Als sie nach links abgebogen sein soll, kollidierte sie mit einem 25-jährigen Kradfahrer, der die Berliner Straße in Richtung Auguste-Viktoria-Straße befahren haben soll. Im weiteren Verlauf wurde das Motorrad auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen einen geparkten Wagen. Dabei stürzte der 25-Jährige und erlitt am gesamten Körper Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann am Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Nach derzeitigem Stand soll keine Lebensgefahr mehr bestehen. Die 53-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer klagten über Stauchungsschmerzen und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Krad sowie das Auto der 53-Jährigen. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Berliner Straße zwischen Hermsdorfer Damm und Wachsmuthstraße rund sechs Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).