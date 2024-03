Junge Frau bei Motorradunfall getötet - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0648

Zu dem Motorradunfall gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr an der Anschlussstelle Schmargendorf/Konstanzer Straße in Wilmersdorf, bei dem eine 23-jährige Frau ums Leben kam und der Fahrer sich schwer verletzte, bittet die Polizei Berlin um Hinweise.

Wer hat am Dienstag, den 27. März 2024, Beobachtungen gemacht, die mit dem oben genannten Sachverhalt in Verbindung stehen?

Wer hat den Unfall genau beobachtet und kann Angaben zum Motorrad sowie dessen Fahrverhalten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Erstmeldung Nr. 0640 vom 28.03.2024: Junge Frau bei Motorradunfall getötet

Bei einem Motorradunfall kam gestern Nachmittag in Wilmersdorf eine junge Frau ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 33-jährige Fahrer des Motorrads und die 23-jährige Sozia gegen 16.30 Uhr auf der Bundesautobahn 100 in Richtung Schöneberg unterwegs. An der Anschlussstelle Schmargendorf/Konstanzer Straße kam der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet gegen die Leitplanke. Der Fahrer und die Sozia wurden circa 15 Meter tief auf den Parkplatz Hoher Bogen in der Rudolstädter Straße geschleudert. Die junge Frau verstarb noch am Unfallort, der 33-Jährige wurde von Rettungskräften zunächst am Ort behandelt und anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnzufahrt und der Parkplatz Hoher Bogen blieben von 16.35 Uhr bis 20.35 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) im Hohenzollernring 125 im Ortsteil Falkenhagener Feld unter den Telefonnummern +49 152 0939 5239, (030) 4664-272300 oder (030) 4664-272337 (innerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail sowie über andere Polizeidienststellen entgegen.