Festnahme nach versuchtem Raub

Nr. 0638

Mit der Hilfe von Passanten konnte heute früh in Mitte ein mutmaßlicher Räuber festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen wurde gegen 5.45 Uhr eine 26-Jährige auf der Zwischenplattform am U-Bahnhof Alexanderplatz von einem 32 Jahre alten Mann von hinten festgehalten. Dabei hielt der Angreifer ihren Mund zu und versuchte, das Mobiltelefon aus ihrer Hand zu entreißen. Passanten eilten der 26-Jährigen zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Der 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.