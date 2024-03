Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto

Nr. 0637

Gestern Mittag kam es in Kaulsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws, bei dem ein Auto auf dem Dach landete. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 33-Jährige in ihrem Opel gegen 13.30 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Richtung Kaulsdorfer Straße. Ein am rechten Fahrbahnrand in gleicher Fahrtrichtung geparkter Mercedes soll unvermittelt und ohne auf den Fließverkehr zu achten losgefahren sein und stieß mit dem Opel zusammen. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls kippte das Fahrzeug der Frau auf das Dach. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte im Mercedes von der Unfallstelle. Die 33-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Eine hinzugeeilte Ersthelferin alarmierte die Rettungskräfte. Die Frau wurde mit dem Verdacht auf innere Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch Zeugen konnte das verlassene Fahrzeug des Verursachers in der Falkstätter Straße festgestellt werden. Bei einer Überprüfung des Mercedes stellte sich heraus, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war. Die Kennzeichen stammten aus einem anderen Diebstahl. Eine Absuche nach dem Fahrer mittels Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.