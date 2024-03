Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Nr. 0620

Gestern Vormittag kam es in Tempelhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer gegen 10.40 Uhr den Tempelhofer Damm mit seinem Auto in Richtung BAB 100. Als der 32-Jährige in seinem Fahrzeug eine Fußgängerfurt an einer Ampel überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Radfahrerin. Die Frau fuhr vom Gehweg auf die Fahrbahn vom S-Bahnhof Tempelhof kommend in Richtung Tempelhofer Feld. Die 63-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zur Farbe des Ampellichts, hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.