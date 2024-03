Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Nr. 0559

Gestern Nachmittag gingen in Lichtenberg zwei Personengruppen aufeinander los. Nach bisherigem Kenntnisstand begab sich eine mehrköpfige Gruppe um kurz vor 18 Uhr auf dem Gelände eines Großmarktes in der Herzbergstraße zu einer anderen aus mehreren Personen bestehenden Gruppe und es entwickelten sich zunächst verbale Streitigkeiten. In der Folge griffen sich beide Gruppen unter anderem mit Messern, Macheten und Holzlatten an, wodurch drei Männer im Alter von 35, 36 und 37 Jahren lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Sie mussten daraufhin in Krankenhäusern notoperiert werden. Nunmehr soll nach diesen Operationen keine Lebensgefahr mehr bestehen. Ein weiterer Mann, 36 Jahre alt, erlitt zahlreiche Schnittverletzungen, die ebenfalls eine Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zogen. Mehrere Personen flüchteten nach der Auseinandersetzung in Richtung Herzbergstraße. Bisher konnte ein 36-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden, die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern derzeit noch an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt.