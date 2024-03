Mann in Park verletzt

Nr. 0556

Am gestrigen Nachmittag wurde ein Mann in Schöneberg von einem Unbekannten verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 66-Jähriger gegen 15.30 Uhr in einer Grünanlage am Insulanerpark auf einer Sitzbank, als er von einem Mann angesprochen wurde. Als der 66-Jährige den Ort kurz darauf verließ, folgte ihm der Unbekannte. Anschließend soll der Tatverdächtige den Mann geschubst, ein Messer gezogen und ihn damit bedroht haben, wogegen sich der Angegriffene verteidigt haben soll. Daraufhin soll ihm der Tatverdächtige ins Gesicht geschlagen haben und, nachdem der Verletzte zu Boden gegangen war, weiter gegen dessen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Ein Passant bemerkte den Angriff und schritt ein, woraufhin der Angreifer unerkannt den Ort verließ. Durch den Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den Geschädigten mit Verdacht auf mehrere Frakturen im Bereich des Oberkörpers und im Gesicht in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) übernimmt die weiteren Ermittlungen.