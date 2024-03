Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0551

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Köpenick erlitt eine Radfahrerin Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 22-Jähriger mit einer Kombilimousine gegen 12.20 Uhr von einer Grundstückszufahrt am Katzengraben auf die Fahrbahn. Dabei stieß er mit einer auf dem Katzengraben in Richtung Spindlergasse fahrenden 35-jährigen Radfahrerin zusammen. Die 35-Jährige erlitt durch die Kollision eine Fraktur eines Beines. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).