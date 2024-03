Mutter, Kind und Mann nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0550

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 26-jähriger Mann gegen 17.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Sonnenallee von der Ziegrastraße kommend in Richtung Saalestraße unterwegs gewesen sein, als er mit dem Auto eines 62-Jährigen kollidierte, der von der Saalestraße nach links in die Sonnenallee abgebogen sein soll. Durch den Zusammenstoß soll der Wagen des Jüngeren gegen einen Mülleimer geschoben worden sein, der sich auf dem Gehweg befand. Das Fahrzeug des Älteren soll gegen einen links befindlichen Zaun geschleudert worden sein. Dabei sollen Bestandteile des Zauns in den Gegenverkehr geraten und einen dritten Pkw beschädigt haben, mit dem eine 35-Jährige die Sonnenallee in Richtung Ziegrastraße befahren haben soll. Die 24-jährige Beifahrerin des 26-jährigen Fahrers erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zusammen mit ihrem ebenfalls im Auto befindlichen Kind in ein Krankenhaus. Dort wurde die Mutter zur stationären Behandlung und der Säugling zur Beobachtung aufgenommen. Der 62-Jährige erlitt Verletzungen an einem Arm sowie einem Bein und kam ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige und die 35-Jährige blieben unverletzt. Die Sonnenallee war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Hermannplatz zeitweilig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Farbe der Ampellichter, wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.