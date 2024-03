Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Nr. 0543

Heute Vormittag wurde ein Mann in Pankow festgenommen, nachdem er zuvor ein Portemonnaie geraubt haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich gegen 10.10 Uhr eine 73-jährige Rollstuhlfahrerin auf dem Gehweg der Breite Straße, als der 42-Jährige direkt auf die Seniorin zulief und ihr ihre in der Hand gehaltene Geldbörse gewaltsam entrissen haben soll. Dabei riss das Portemonnaie in zwei Teile, wobei die Frau einen Teil bei sich behielt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, der dann aber von Zeuginnen und Zeugen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden konnte. Die Rollstuhlfahrerin wurde nicht verletzt und erhielt den fehlenden Teil des Geldbeutels mit Inhalt zurück. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige am Ort entlassen.