Mieter bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Nr. 0541

Heute früh kam es in Reinickendorf zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand bemerkte ein Anwohner gegen 4.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung, die aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gotthardstraße kam. Alarmierte Brandbekämpfer konnten das Feuer in der Wohnung löschen und fanden darin den 62-jährigen Mieter leblos vor. Rettungskräfte reanimierten den Mann sofort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird. Das Haus war für die Löschmaßnahmen evakuiert worden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.