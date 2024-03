Brand im Ankunftszentrum für Geflüchtete

Nr. 0540

Gestern Mittag wurden Feuerwehr, Polizei und weitere Rettungskräfte zu einem Brand auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel alarmiert. Das Sicherheitspersonal des dortigen Ankunftszentrums für Geflüchtete bemerkte gegen 13.45 Uhr das Feuer in einer Leichtbauhalle, die als Schlafbereich für die Bewohnerinnen und Bewohner dient. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle darin befindlichen Personen die Halle verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Halle brannte vollständig aus. Ein Übergreifen auf benachbarte Unterkünfte auf dem Gelände konnte verhindert werden. Insgesamt neun Personen wurden durch Rettungskräfte vorsorglich medizinisch in Augenschein genommen. Keine Person musste in ein Krankhaus gebracht werden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur noch zu klärenden Brandursache übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann eine Einwirkung von außen auf die Halle ausgeschlossen werden.