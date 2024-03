Mehrere Mietfahrzeuge brannten

Nr. 0539

In der vergangenen Nacht brannten in Kreuzberg mehrere Autos auf einem Parkplatz. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Anwohner gegen 3.20 Uhr, dass vier Fahrzeuge am Planufer auf einem Parkplatz für Mietfahrzeuge in Flammen standen. Er rief die Feuerwehr, die die brennenden Wagen löschte, jedoch nicht mehr verhindern konnte, dass die vier Autos vollständig ausbrannten. Darüber hinaus wurde ein daneben geparktes fünftes Fahrzeug durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.