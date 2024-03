Mann mit Teleskopschlagstock und Drogen festgenommen

Nr. 0537

Heute Morgen wurde ein Mann nach einem Betäubungsmittelhandel festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es auf dem Columbiadamm in Neukölln gegen 7.20 Uhr zu einer augenscheinlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von ihnen, ein 27-Jähriger, zog im weiteren Verlauf einen Schlagstock aus dem Ärmel und schien den anderen Mann damit zu bedrohen. Polizeieinsatzkräfte in zivil, die zufällig in der Nähe waren, wurden auf das Geschehen aufmerksam und schritten ein. Der 27-Jährige, der noch immer den ausgefahrenen Teleskopschlagstock in seinen Händen hielt, versuchte nun, sich zu entfernen und warf während seiner Flucht mehrfach kleine Kügelchen, mutmaßlich gefüllt mit Heroin und Kokain, weg. Der Flüchtende wurde schließlich durch die Polizeikräfte gestellt und festgenommen. Dem anderen Mann gelang es hingegen, sich unerkannt zu entfernen. Bei dem, wie sich später herausstellte, bereits entsprechend vorbestraften 27-Jährigen fanden die Einsatzkräfte in dessen Bekleidung weitere Heroin- bzw. Kokainkügelchen, Geld als möglichen Erlös aus vorangegangenen Betäubungsmittelgeschäften sowie einen griffbereiten Schlagring. Alle Gegenstände, auch die weggeworfenen Betäubungsmittelkügelchen und der Schlagstock, wurden beschlagnahmt. Der 27-Jährige wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt. Es ist beabsichtigt, den Mann zum Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorzuführen.