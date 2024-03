Bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 0535

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann in Tiergarten nach einer Auseinandersetzung erhebliche Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen sich zunächst fünf Personen gegen 15.45 Uhr in der Kurfürstenstraße gestritten haben. In der Folge soll ein bisher Unbekannter einem 32-Jährigen Verletzungen mit einem Messer an Händen und Kopf zugefügt haben. Gemäß Zeugenangaben flogen auch Pflastersteine. Möglicherweise wurde der 32-Jährige auch damit am Kopf getroffen. Er hatte so erhebliche Verletzungen, dass in einem Krankenhaus eine Notoperation erfolgen musste. Der bisher unbekannte Täter flüchtete in Richtung Gleisdreieck. Eine Absuche nach ihm verlief ohne Erfolg. Der operierte 32-Jährige verließ das Krankenhaus entgegen der dort geführten Absprachen noch am gestrigen Abend. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.