Ohne Führerschein unterwegs – Festnahme

Nr. 0534

Gestern Abend entzog sich ein Jugendlicher einer Kontrolle durch die Polizei in Neukölln und beschädigte in Folge dessen mehrere Autos. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete ein 14-Jähriger, der ein Auto fuhr gegen 18.20 Uhr in der Wildenbruchstraße das Haltesignal einer Polizeistreife. Der Junge hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte stattdessen das von ihm genutzte Carsharing-Fahrzeug und fuhr in Richtung Harzer Straße davon. Dann bog er in die Straße Kiehlufer nach rechts ab und fuhr weiter in Richtung Brockenstraße. Dabei überholte er einen Toyota-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Wagen. Der 14-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr mit dem Fahrzeug gegen zwei Poller, beschädigte zudem fünf weitere geparkte Autos und kam dann zum Stehen. Anschließend versuchte er, zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch von Polizeieinsatzkräften gestoppt und festgenommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Der 59-jährige Toyota-Fahrer erlitt eine Kopfverletzung und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.