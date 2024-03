Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0532

Gestern Nachmittag kam es in Niederschönhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer unbekannten Person auf einem Fahrrad und einem Busfahrer, bei dem eine Seniorin verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 42-jähriger Fahrer eines BVG Busses der Linie 150 gegen 15.05 Uhr auf der Blankenburger Straße von der Siegfriedstraße kommend in Richtung Klothildestraße unterwegs gewesen sein, als die radfahrende Person unvermittelt von der rechten Fahrbahnseite auf die linke gefahren sein und so den Weg des Busses unmittelbar gekreuzt haben soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, soll der 42-Jährige eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben, wodurch eine 85-jährige Passagierin gestürzt sein soll. Zeitgleich soll sich die Person auf dem Fahrrad vom Ort entfernt haben. Die 85-Jährige erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Angaben zu der radfahrenden Person und/oder zu ihrem Verhalten am Unfallort machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in 13156 Berlin-Pankow unter den Rufnummern (030) 4664-172310 sowie (030) 4664-172301, per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de , via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle entgegen.