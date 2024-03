Seniorin von eigenem Fahrzeug verletzt

Nr. 0527

In der vergangenen Nacht ist eine Fahrerin durch ihr zurückrollendes Auto verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand stellte eine 71-Jährige gegen 23.30 Uhr ihren Citroen mit laufendem Motor am rechten Fahrbahnrand in der Kaiserin-Augusta-Allee ab. Als sie ausgestiegen war, rollte der Wagen plötzlich rückwärts. In der Folge stürzte die Autofahrerin, der Citroen fuhr über eines ihrer Beine und stieß dann gegen ein dahinter geparkten Cupra. Der Beifahrer der 71-Jährigen alarmierte Rettungskräfte, die die Seniorin mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.