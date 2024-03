Parfüm geklaut und Mitarbeiter bedroht – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0531

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bislang unbekannten Mann. Er wird beschuldigt, am Dienstag den 7. März 2023 gegen 16.50 Uhr in einer Parfümerie an der Schloßstraße ein Parfüm entwendet zu haben. Als ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkte, soll der Tatverdächtige aus dem Geschäft geflüchtet sein. Ein Zeuge stoppte den Fluchtversuch und hielt den mutmaßlichen Ladendieb bis zum Eintreffen des Mitarbeiters fest. Als dieser den Tatverdächtigen zurück zu der Parfümerie bringen wollte, habe der Unbekannte unvermittelt ein Messer gezogen und ihn damit bedroht. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt. Er ist etwa 25 – 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Darüber hinaus hat er braunes Haar und einen Vollbart und ist mit einer roten Jacke, einer blauen Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet gewesen.

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 45 der Polizeidirektion 4 (Süd) am Augustaplatz 7-8 in 12203 Berlin Steglitz-Zehlendorf, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 445600 oder (030) 4664 – 445700 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.