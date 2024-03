Festnahme nach Beschädigung eines Denkmals

Nr. 0526

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 nahmen heute Morgen einen Mann fest, der zuvor ein Denkmal in Mitte beschädigte. Zwei Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes bemerkten gegen 8.30 Uhr in der Cora-Berliner-Straße am dortigen Denkmal für die ermordeten Juden Europas eine Person, die mit ihren Schuhen zwei Stelen des Denkmals beschädigt haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 47-jährigen Mann fest. Ersten Erkenntnissen zu Folge habe der 47-Jährige das Denkmal beschädigt, in dem er mit seinen Spikeschuhen die Oberfläche der Stelen zerkratzte. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung verantworten. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.