Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0525

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in den Wedding alarmiert. Nach ersten Informationen soll ein 23-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr die Seestraße aus Richtung Müllerstraße kommend befahren haben. An der Kreuzung Seestraße / Amrumer Straße / Afrikanische Straße habe der Mann nach links in die Amrumer Straße abbiegen wollen, nutzte jedoch nicht die dafür vorgesehene Linksabbiegerspur, für die gerade rot war. Von dem daneben befindlichen Fahrstreifen soll der Mann dennoch nach links abgebogen sein. Es kam zur Kollision mit einer 39-jährigen Autofahrerin, die bei grüner Ampel die Kreuzung überqueren wollte. Die Frau wurde mit Verdacht auf ein Halswirbelsäulen-Trauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige klagte über Kopf- und Nackenschmerzen, die ambulant behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).