Kind von Zug überrollt

Nr. 0524

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Alleinunfalls nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 13-jähriger Junge gegen 15.20 Uhr am U-Bahnhof Wittenbergplatz von einem einfahrenden Zug überrollt worden sein. Der Junge soll zuvor ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise gestürzt sein. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und im Bereich des Kopfes und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam ermittelt die Polizeidirektion 4 (Süd).