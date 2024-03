Mann nach Streit angeschossen

Nr. 0523

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung mittels Schusswaffe nach Marienfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 4 Uhr vor einer Bar in der Marienfelder Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und drei unbekannten Tatverdächtigen gekommen sein. Einer der Männer soll sich in der Folge kurz vom Tatort entfernt haben und sei danach mit einem Auto zurückgekehrt. Der Mann sei aus dem Wagen ausgestiegen und habe mit einer Schusswaffe zunächst in die Luft in und dann auf das Bein des 42-Jährigen geschossen. Danach flüchteten alle drei Tatverdächtigen in dem Wagen in unbekannte Richtung. Der Angegriffene erlitt eine Schussverletzung am Bein sowie ein Hämatom am Kopf und begab sich eigenständig ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).