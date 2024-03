Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0521

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen soll eine 31-jährige Autofahrerin gegen 19.15 Uhr den Stralauer Platz von der Mühlenstraße kommend in Richtung Holzmarktstraße befahren haben, als ein 34-jähriger Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn betreten habe. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Rippen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.