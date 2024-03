Mann von zwei Frauen geschlagen und getreten

Nr. 0520

In der vergangenen Nacht alarmierten Zeugen Einsatzkräfte nach Fennpfuhl. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 57-jähriger Mann gegen 23 Uhr auf dem Gehweg der Franz-Jacob-Straße unterwegs gewesen sein. Als ihm zwei Frauen im Alter von 34 und 43 Jahren entgegengekommen seien, habe er sich despektierlich über sie geäußert. Die Frauen attackierten den Mann daraufhin und schlugen mehrfach auf ihn ein. Als er zu Boden gestürzt sei, sollen die beiden Tatverdächtigen weiterhin auf ihn eingeschlagen und getreten haben. Passanten bemerkten den Übergriff und zogen die Angreiferinnen von dem 57-Jährigen weg. Sie konnten durch die Einsatzkräfte angetroffen werden und wurden zur Durchführung einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend durften sie ihren Weg fortsetzen. Der Mann wurde wegen eines Knochenbruchs an der Hand sowie Hautabschürfungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.