Pöbler mit Kaffee übergossen

Nr. 0519

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung sowie einer homophoben Beleidigung wurden Einsatzkräfte gestern Nachmittag nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 31-jähriger Mann gegen 16 Uhr in ein Café in der Falckensteinstraße gekommen sein und einen Gast homophob beleidigt haben. Als eine 29-jährige Zeugin hinzutrat und den Pöbler aufforderte, dies zu unterlassen, soll er auch sie beleidigt haben. Die Frau soll dem 31-Jährigen daraufhin eine Tasse Kaffee ins Gesicht geschüttet haben. Anschließend habe der Mann ihr mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Sie erlitt Schmerzen im Kopfbereich, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde die 29-Jährige vor Ort entlassen. Der 31-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, verzichtete jedoch auch auf eine ärztliche Behandlung. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei ihm ergab einen Wert von 1,38 Promille. Er wurde zum Zwecke der Identitätsfeststellung in einen Polizeigewahrsam gebracht und konnte anschließend ebenfalls seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.