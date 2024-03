Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung

Nr. 0517

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls mit Polizeibeteiligung nach Karlshorst alarmiert. Nach ersten Informationen soll ein 37-jähriger Taxifahrer gegen 1.45 Uhr an der Kreuzung Waldowallee/Rheinsteinstraße die Vorfahrt eines zivilen Einsatzfahrzeugs der Polizei missachtet haben. In der Folge sei es zur Kollision gekommen. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs zog sich eine Verletzung am Schienbein zu, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Seine Beifahrerin klagte über Schmerzen in der Brust und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Taxis sowie sein Fahrgast blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.