Stationäre Behandlung nach Unfall

Nr. 0517

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 38-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seiner Yamaha im linken Fahrstreifen der vorfahrtberechtigten Märkischen Allee in Richtung Poelchaustraße unterwegs. An der Allee der Kosmonauten kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia, mit dem eine 45-Jährige aus der Allee der Kosmonauten, durch im Stau wartende Fahrzeuge, nach links in die Märkische Allee in Richtung der Straße Alt-Friedrichsfelde abbiegen wollte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer mit Verletzungen am Oberkörper und Beinverletzungen in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.