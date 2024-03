Leichtkraftwagen brannte

Nr. 0516

Heute früh brannte im Bonhoefferufer in Charlottenburg ein Leichtkraftwagen. Der Besitzer des Wagens hörte gegen 5 Uhr einen lauten Knall, schaute aus dem Fenster und entdeckte seinen in Brand stehenden Wagen. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte und zwei geparkte Autos, ein Mitsubishi und ein VW, jeweils am Heck beschädigt wurden. Die Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.