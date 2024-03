Streit mündet in Körperverletzung

Nr. 0515

Durch eine gefährliche Körperverletzung wurde in der vergangenen Nacht ein Mann in Prenzlauer Berg verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich der 27-Jährige und zwei weitere Begleitpersonen zwischen zwei und drei Uhr vor einem Spätkauf an der Schönhauser Allee auf. Während des Aufenthalts betrat der 27-Jährige das Geschäft, währenddessen die Begleitpersonen ein Gespräch mit einer Gruppe von acht Männern über Geschlechterdiversität führten. Im Verlauf des Gesprächs entbrannte eine Diskussion, auf die einer der Männer sehr emotional reagierte. Der 27-Jährige verließ daraufhin den Spätkauf und stellte sich schützend vor eine seiner Begleitpersonen. Anschließend spuckte ihm ein Mann aus der Gruppe ins Gesicht und weitere Gruppenmitglieder schlugen mit Fäusten auf ihn ein, bevor sie flüchteten. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Kopf, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Die Begleitpersonen blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.