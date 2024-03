Polizistin bedroht und weitere Mitarbeitende antisemitisch beleidigt

Nr. 0513

Eine Frau bedrohte gestern Abend in Mitte eine Polizistin und beleidigte weitere Polizeimitarbeitende antisemitisch. Gegen 19.45 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einem Einkaufszentrum in der Grunerstraße, nachdem sie die 44-Jährige dabei gesehen hatten, wie sie in dem Zentrum einen Davidstern an die Fassade eines Geschäftes malte. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau fest und durchsuchten sie. Dabei fanden sie in der Unterwäsche der mutmaßlichen Rechtsbrecherin Drogen und beschlagnahmten diese. Während der polizeilichen Maßnahmen bedrohte die Frau eine Polizistin und ihre Familie mit dem Tod. Zum Zweck einer erkennungsdienstlichen Behandlung brachte ein Transportkommando die Tatverdächtige in einen Polizeigewahrsam, wo sie die dortigen Vollzugsdienstmitarbeitenden antisemitisch beleidigte. Gegen die 44-Jährige wurde ein Anschlussgewahrsam bis heute 8 Uhr angeordnet und durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.